Φωτιά στον Αχινό Στυλίδας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στυλίδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 03 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 13:45.

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Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Στυλίδας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

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Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.