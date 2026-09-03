Καταγγελία στο DEBATER: «Έμεινε το ΚΤΕΛ της Λιβαδειάς και περιμέναμε τουλάχιστον μισή ώρα να έρθει άλλο να μας πάρει» (φωτογραφίες)

Ταλαιπωρία περίμενε επιβάτες του ΚΤΕΛ Λιβαδειάς, όταν, σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στο DEBATER, το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ακινητοποιήθηκε στη διάρκεια της διαδρομής στην περιφερειακή της Θήβας.

Όπως καταγγέλλει επιβάτης, το λεωφορείο ήταν αρκετά παλιό και, όπως αναφέρει, υπήρχαν ενδείξεις ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα. Τελικά, η μηχανή σταμάτησε να λειτουργεί, με αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία και του κλιματισμού.

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«Ο οδηγός προσπάθησε να το βάλει μπρος, αλλά τίποτα. Έκλεισαν τα κλιματιστικά, άρχισε η δυσφορία μέσα στην καμπίνα και μας είπαν να βγούμε έξω», περιγράφει ο επιβάτης στο DEBATER.

Οι επιβάτες, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, αναγκάστηκαν να κατέβουν από το λεωφορείο και να περιμένουν σε εξωτερικό χώρο, αναζητώντας κάποιο σημείο με σκιά για να προστατευτούν από τη ζέστη.

«Προσπαθούσαμε να βρούμε κάπου σκιά. Μετά από μισή ώρα τουλάχιστον ήρθε άλλο όχημα να μας πάρει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επιβάτης ξεκαθαρίζει πως δεν αποδίδει ευθύνη στον οδηγό για την ταλαιπωρία, αλλά θέτει ζήτημα σχετικά με την κατάσταση και την παλαιότητα των οχημάτων.

«Δεν φταίει ο οδηγός, αλλά τα οχήματα είναι αρκετά παλιά», καταγγέλλει στο DEBATER.

Η ταλαιπωρία, πάντως, είχε ως αποτέλεσμα οι επιβάτες να χρειαστεί να περιμένουν μέχρι να φτάσει άλλο λεωφορείο και να συνεχίσουν τη διαδρομή τους.