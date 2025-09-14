Ρόδος: «Αφορούσε μόνο προσωπική χρήση» – Τι είπε ο δικηγόρος της influencer με την ροζ κοκαΐνη (Βίντεο)

Το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09) θα περάσει την πόρτα του ανακριτή η γνωστή influencer που συνελήφθη στη Ρόδο για διακίνηση «ροζ κοκαΐνης».

Σημειώνεται ότι η υπόθεση με την σύλληψη της influencer και την ροζ κοκαΐνη έγινε γνωστή μετά από μήνυση για υπεξαίρεση αυτοκινήτου στη Ρόδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, αφορμή στάθηκε ένα αυτοκίνητο που είχε μισθώσει η μητέρα της και οδηγούσε η ίδια, για το οποίο όμως δεν είχε πληρωθεί μίσθωμα.

Η εταιρεία το αναζητούσε και το GPS έδωσε το στίγμα.

Υπάλληλος εταιρείας τόνισε χαρακτηριστικά πως: «Στις 29 Αυγούστου η εταιρεία κατέθεσε μήνυση κατά της γυναίκας που μίσθωσε το αυτοκίνητο για υπεξαίρεση. Το όχημα είχε GPS και το πρωί της Πέμπτης έδωσε στίγμα ότι ήταν σταθμευμένο σε συγκεκριμένη οδό στη Ρόδο.

Μόλις ήρθαν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, τους έδωσα το αντικλείδι και στην έρευνα που έκαναν βρήκαν τα ναρκωτικά».

Στο αυτοκίνητο οι αρχές εντόπισαν: δύο αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη 9,27 γραμμαρίων, 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές, 100 ευρώ, την άδεια οδήγησης της influencer

Τι υποστήριξε η μητέρα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star η πρώτη που έδωσε εξηγήσεις στις αρχές ήταν η μητέρα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το αυτοκίνητο έχει μισθωθεί στο όνομά μου. Η κόρη μου είχε δηλωθεί ως οδηγός και είχε την αποκλειστική χρήση του αυτοκινήτου. Αγνοώ τα ναρκωτικά που βρέθηκαν μέσα στο όχημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Και μπορεί η μητέρα να αγνοούσε τα ναρκωτικά, όχι όμως και η κόρη της, στην οποία οι αρχές πέρασαν χειροπέδες με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.