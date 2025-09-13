Ρόδος: Influencer συλλαμβάνεται για ροζ κοκαΐνη – Η μητέρα της παραδόθηκε στις αρχές

Μία νεαρή influencer κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση κατοχής ναρκωτικών, συγκεκριμένα ροζ κοκαΐνης, το οποίο έχει προκαλέσει σκάνδαλο στην τοπική κοινωνία της Ρόδου.

Η υπόθεση ξεκίνησε να ξετυλίγεται όταν η influencer, υπεξαίρεσε ένα αυτοκίνητο στη Ρόδο στις 29 Αυγούστου 2025, με τον υπάλληλο της εταιρείας ενοικιάσεων να καταθέτει μήνυση στην γυναίκα. Όπως αναφέρεται στη μήνυση, το όχημα είχε μισθωθεί από τη νεαρή Ροδίτισσα, η οποία όχι μόνο δεν είχε καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα, ύψους 484 ευρώ, αλλά δεν το είχε επιστρέψει, παρά τις ειδοποιήσεις.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης

Σύμφωνα με την Δημοκρατική της Ρόδου, την Πέμπτη (11/09), εντοπίστηκε το αυτοκίνητο σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος κάλεσε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έφτασε ομάδα ΔΙΑΣ, η οποία ανακάλυψε ότι ήταν κάτι παραπάνω από μια απλή υπεξαίρεση.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο συσκευασίες με συνολικό μικτό βάρος 9,27 γραμμαρίων ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και 100 ευρώ σε μετρητά. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε επίσης άδεια οδήγησης που ανήκε σε άλλη γυναίκα.

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση σήμερα, Σάββατο (13/09), όταν η μητέρα της νεαρής παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και συνελήφθη. Λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και η κόρη και παραπέμφθηκε ενώπιον του τακτικού Ανακριτή για τα περαιτέρω ενώ η μητέρα της αφέθηκε ελεύθερη.