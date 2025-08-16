Ρόδος: 5 τραυματίες από το σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ – Λουκέτο στην επιχείρηση

Πέντε ήταν τελικά οι νεαροί που τραυματίστηκαν όταν εκσφενδονίστηκαν από παιχνίδι λούνα παρκ στην Ρόδο παρά την αρχική εκτίμηση για 4 τραυματίες.

Το πραγματικά σοκαριστικό ατύχημα συνέβη την Παρασκευή (15/8) με 5 άτομα να πετάγονται από το “ταψί” όταν αυτό έσπασε με τους νεαρούς να πέφτουν πάνω σε κάγκελα και να τραυματίζονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το συμβάν, το αστυνομικό τμήμα Ιαλυσού στην Ρόδο επιλήφθηκε της υπόθεσης και προχώρησε σε δύο συλλήψεις. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ και ο 42χρονος συγγενής της που είναι υπεύθυνος λειτουργίας του. Παράλληλα, ήδη από το μεσημέρι η επιχείρηση παραμένει κλειστή.

Το 5ο άτομο όπως λέει στον Alpha, χτύπησε λίγο στα πλευρά, στο χέρι και στη κοιλιά του. Ευτυχώς όμως τα τραύματα του δεν ήταν πάρα πολύ σοβαρά.

“Κάποια στιγμή ξεκόλλησαν τα σίδερα και πέσαμε κάτω», «Βλέπω τους τρείς φίλους μου να πέφτουν πίσω και μετά από κλάσματα δευτερολέπτου έπεσα και εγώ”, αναφέρει σε δήλωση του ο νεαρός τραυματίας.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ διερευνάται αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη λειτουργία του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τη σχηματισθείσα δικογραφία να αναμένεται να φωτίσει τις πτυχές της υπόθεσης.