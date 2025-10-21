Ρόδος: 37χρονος με ψυχιατρικά προβλήματα προσπάθησε να βάλει φωτιά στο αστυνομικό μέγαρο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Ρόδο, όταν ένας 37χρονος, γνωστός στις αρχές για υποθέσεις εμπρησμών και προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, επιχείρησε να βάλει φωτιά στα γραφεία της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη dimokratiki, ο άνδρας εμφανίστηκε στο κτήριο κρατώντας μια πλαστική σακούλα με ένα μπιτόνι γεμάτο βενζίνη. Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, άναψε φωτιά στη σακούλα, προσπαθώντας να προκαλέσει ανάφλεξη στο μπιτόνια, όμως χάρη στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο, δεν πρόλαβε να προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δράστης συνελήφθη, ενώ από την ενέργειά του δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η πράξη του χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε αστυνομική δομή με πολυάριθμο προσωπικό και πολίτες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εντός του κτιρίου.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς, ο 37χρονος είχε προηγουμένως μεταβεί σε δημόσια υπηρεσία όπου, όπως ισχυρίστηκε, δεν εξυπηρετήθηκε. Ο θυμός του, όπως φαίνεται, τον οδήγησε σε μια ακραία ενέργεια, επιστρέφοντας στα γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης με σκοπό να προκαλέσει εμπρησμό.

Ο συγκεκριμένος άνδρας δεν είναι άγνωστος στις αρχές. Στο παρελθόν έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη για παρόμοιες ενέργειες εμπρησμού σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Κάθε φορά οι πράξεις του συνδέονταν με επεισόδια εκτός ελέγχου, τα οποία σχετίζονταν με την ψυχική του υγεία. Παρά τις επανειλημμένες συλλήψεις και τις παρεμβάσεις αρμόδιων υπηρεσιών, φαίνεται πως δεν κατέστη δυνατή η σταθεροποίηση της κατάστασής του.