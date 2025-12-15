Ρέθυμνο: Τρίχρονο παιδάκι βρέθηκε μόνο του να περιπλανιέται στον δρόμο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στο Ρέθυμνο καθώς ένα 3χρονο παιδάκι βρέθηκε μόνο του να περιπλανιέται στον δρόμο.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν το περασμένη Σάββατο 13/12 όταν το μικρό παιδάκι εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του έξω από το σπίτι όπου διαμένει με τη μητέρα και τον αδελφό του, φτάνοντας μάλιστα μέχρι σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Σύμφωνα με το Rethemnonews ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρήκε το 9χρονο αδερφάκι του να είναι και αυτό μόνο του στο σπίτι.

Η μητέρα τους συνελήφθη, αφού διαπιστώθηκε ότι τα είχε αφήσει μόνα και χωρίς επιτήρηση στο σπίτι, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα, ο πατέρας των παιδιών που είχε αναλάβει τη φιλοξενία τους τα άφησε όμως σε συγγενικό του πρόσωπο μεγάλης ηλικίας, με αποτέλεσμα και πάλι το τρίχρονο να βρεθεί μόνο του στον δρόμο. Και τότε, ο πατέρας είχε συλληφθεί με την ίδια κατηγορία.

Δεδομένου ότι το περιστατικό επαναλήφθηκε δύο φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα στην ίδια οικογένεια, ο εισαγγελέας έκρινε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να επιστρέψουν άμεσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον και ανέθεσε την υπόθεση στην Κοινωνική Υπηρεσία.