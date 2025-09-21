Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν τρεις νεαροί που ξυλοκόπησαν ανήλικο και τον πέταξαν σε τζαμαρία

Συνελήφθησαν τρεις νεαροί στο Ρέθυμνο για τον άγριο ξυλοδαρμό ανηλίκου, τον οποίο πέταξαν πάνω σε τζαμαρία καταστήματος, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς. Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/9) και προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία.

Οι τρεις συλληφθέντες, ηλικίας 19 και 20 ετών, συμμετείχαν σε βίαιη συμπλοκή που περιλάμβανε «γροθιές, κλοτσιές και τελικά την πτώση του ανήλικου πάνω στη βιτρίνα». Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα δόκιμου αστυνομικού, ο οποίος συνδέεται με έρευνα για τη λεγόμενη «μαφία της Κρήτης».

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

Τελικά, οι τρεις νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς «κανένας από τους εμπλεκόμενους στη συμπλοκή δεν υπέβαλε επίσημη καταγγελία».