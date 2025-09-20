Ρέθυμνο: Νεαροί συγκρούστηκαν άγρια: Πέταξαν αγόρι σε βιτρίνα – «έμεινε αναίσθητο για λίγα λεπτά» (βίντεο)

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο Ρέθυμνο, σημειώθηκε μια άγρια συμπλοκή νεαρών, με βίντεο να αποτυπώνει το βίαιο περιστατικό.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε κεντρικό δρόμο της πόλης, όπου ομάδα νεαρών διαπληκτίζεται και χτυπά ο ένας τον άλλον. Σε βίντεο φαίνεται πως κάποια στιγμή πετούν έναν νεαρό με λευκή μπλούζα σε τζαμαρία καταστήματος και συνεχίζουν να τον χτυπούν.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία από αυτόπτη μάρτυρα, η οποία έσπευσε στο σημείο.

Ένας νεαρός τραυματίστηκε, σύμφωνα με το Mega, και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, φέροντας αμυχές στο πρόσωπο.

«Ξαφνικά στις 05:00 το πρωί άκουσα φωνές, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα μια ομάδα νεαρών γύρω στα 20 χρόνια να χτυπάνε το ένα το άλλο και να βρίζει το ένα το άλλο. Όταν είδα ότι χτύπησαν ένα παιδί με το κεφάλι το πέταξαν πάνω σε μια βιτρίνα ενός καταστήματος, κάλεσα την αστυνομία. Όταν είδαν τα αστυνομικά οχήματα έφυγαν όλοι και έμεινε το παιδί χτυπημένο και είχε μείνει αναίσθητο για κάποια λεπτά στο έδαφος», είπε η αυτόπτης μάρτυρας στο Mega.

Βίντεο από την συμπλοκή