Ηράκλειο: Πήγε στην ψυχολόγο, της τράβηξε τα μαλλιά και τη χτύπησε

Στη σύλληψη μίας 48χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από καταγγελία 36χρονης ψυχολόγου που εργάζεται σε δημόσια δομή υγείας του δήμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η 48χρονη είχε προγραμματισμένη συνεδρία το πρωί της Τρίτης (17.06). Ωστόσο, κατά την άφιξή της στο γραφείο της ψυχολόγου, φέρεται να της επιτέθηκε χωρίς πρόκληση.

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Η 36χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε χτυπήματα, ενώ η δράστιδα φέρεται να της τράβηξε και τα μαλλιά.

Μετά το περιστατικό, ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη της 48χρονης με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Για την υπόθεση διενεργείται η προβλεπόμενη προανακριτική διαδικασία.