Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 17χρονος από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ακόμα ένα περιστατικό με υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο, με έναν 17χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο , το απόγευμα της Κυριακής, με συμπτώματα οξείας μέθης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος έφυγε από το σπίτι του έχοντας μαζί του ένα μπουκάλι αλκοόλ, κατευθυνόμενος σε φιλικό του σπίτι, όπου διέμενε ένα ζευγάρι ενηλίκων.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί και μετά την κατανάλωση αλκοόλ, άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία, γεγονός που οδήγησε στην άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο.