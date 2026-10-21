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Ρέθυμνο: Νεκρός 22χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο

Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος

Ρέθυμνο: Νεκρός 22χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο
Βασίλης Παπαδόπουλοs / Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 22χρονος οδηγός μηχανής που είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από τροχαίο στο Ρέθυμνο και νοσηλευόταν για πολλές μέρες στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το τροχαίο σημειώθηκε έξω από γνωστό ξενοδοχείο του Ρεθύμνου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Ο 22χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

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Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε στη συνέχεια αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων. Παρά την πολυήμερη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του, ο 22χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

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