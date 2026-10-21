Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο – Άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, κατά το οποίο μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα διαδήλωσαν στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που πραγματοποιείται σε αρκετές πόλεις της χώρας.

Η κεφαλή της πορείας, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα από τα Προπύλαια, έφτασε στην πλατεία Συντάγματος. Αφού πραγματοποιήθηκε ολιγόλεπτη στάση με συνθήματα για τη δημόσια Παιδεία και Υγεία, ο κύριος όγκος των διαδηλωτών κατευθύνθηκε εκ νέου μέσω της οδού Πανεπιστημίου προς τα Προπύλαια.

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Στο μέτωπο των διαδηλώσεων ενώθηκαν οι φοιτητικοί σύλλογοι, που από χθες το βράδυ είχαν στήσει υπαίθρια κατασκήνωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, με τις μαθητικές επιτροπές, καθώς και με τα απεργιακά μπλοκ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ), της ΟΛΜΕ, της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και της ΑΔΕΔΥ, η οποία πραγματοποιεί πανελλαδική στάση εργασίας. Παράλληλα, το «παρών» έδωσαν και οι Νοσοκομειακοί Γιατροί (ΟΕΝΓΕ) που πραγματοποιούν 24ωρη απεργία, το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις που προσχώρησαν στην πορεία.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η άμεση αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη δημόσια εκπαίδευση, η ουσιαστική στήριξη της φοιτητικής μέριμνας και στέγασης απέναντι στο δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης, η κάλυψη των χιλιάδων οργανικών κενών σε εκπαιδευτικούς, η μονιμοποίηση των αναπληρωτών, καθώς και η διασφάλιση σύγχρονων και ασφαλών σχολικών υποδομών.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της πορείας άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο», ενώ λίγο πριν τις 14:00 δόθηκε στην κυκλοφορία η οδός Σταδίου.

Στην πορεία συγκεντρώθηκαν 10.000 άτομα, ενώ έγιναν και 21 προσαγωγές από την αστυνομία.