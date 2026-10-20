Θανατηφόρο τροχαίο στον Έβρο: Νεκρός οδηγός ΙΧ μετά από σύγκρουση με νταλίκα

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας ηλικιωμένος οδηγός IX σε τροχαίο που σημειώθηκε στα Δίκαια Έβρου, όταν το όχημά του συγκρούστηκε με νταλίκα που έφερε τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας. Η σύγκρουση σημειώθηκε στον κάθετο οδικό άξονα Αρδανίου – Ορμενίου και αποδείχθηκε μοιραία για τον οδηγό του Ι.Χ.

Σύμφωνα με το pameevro.gr, ο ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή σύγκρουση με το βαρύ όχημα. Από την πρόσκρουση ο οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου τραυματίστηκε θανάσιμα.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ έσπευσαν επίσης ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί.

Ο οδηγός της νταλίκας διακομίστηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Την προανάκριση για το δυστύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και συγκρούστηκε με την νταλίκα.