Ρέθυμνο: Φωτιά σε συγκρότημα ενοικιαζομένων δωματίων στον Κεραμέ

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) σε συγκρότημα ενοικιαζομένων δωματίων στο χωριό Κεραμέ, στο Ρέθυμνο.

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με όσα γράφει το neakriti.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα παλιού, κλειστού καταστήματος που βρισκόταν στον ίδιο χώρο με το σπίτι του ιδιοκτήτη και μερικά ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν δέκα οχήματα της πυροσβεστικής. Σημειώνεται ότι οι πυροσβέστες προχώρησαν και σε ψύξη της κοντινής αποθήκης όπου φυλάσσονταν φιάλες υγραερίου, αποτρέποντας τον κίνδυνο ανάφλεξης.

Το οίκημα εκκενώθηκε εγκαίρως, ενώ όλοι οι ένοικοι είναι καλά στην υγεία τους.