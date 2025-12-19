Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε επιχείρηση στα Άνω Λιόσια – Εντοπίστηκαν 10 κάλυκες

Συναγερμός στις Αρχές

Πυροβολισμοί σε επιχείρηση στα Άνω Λιόσια – Εντοπίστηκαν 10 κάλυκες
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής 19/12 στα Άνω Λιόσια όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί.

Συγκεκριμένα, ένα άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ σε τζαμαρία ενός καταστήματος με χαλιά στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κούνδουρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν 10 κάλυκες αλλά και τρύπες στην τζαμαρία.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ