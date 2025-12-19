Πυροβολισμοί σε επιχείρηση στα Άνω Λιόσια – Εντοπίστηκαν 10 κάλυκες

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής 19/12 στα Άνω Λιόσια όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί.

Συγκεκριμένα, ένα άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ σε τζαμαρία ενός καταστήματος με χαλιά στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κούνδουρου.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν 10 κάλυκες αλλά και τρύπες στην τζαμαρία.