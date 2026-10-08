Πυροσβεστική: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της γραμμής 199

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 199 του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Οι πολίτες μπορούν και πάλι να καλούν το 199 για να επικοινωνούν με την υπηρεσία και να αναφέρουν περιστατικά που απαιτούν την επέμβασή της.