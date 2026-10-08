Πυροσβεστική: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της γραμμής 199
Η τηλεφωνική γραμμή του Πυροσβεστικού Σώματος λειτουργεί και πάλι, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της υπηρεσίας, μετά το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί.
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 199 του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.
Οι πολίτες μπορούν και πάλι να καλούν το 199 για να επικοινωνούν με την υπηρεσία και να αναφέρουν περιστατικά που απαιτούν την επέμβασή της.
πηγή στην Google
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