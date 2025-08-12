Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές στην Ελλάδα: Δείτε χάρτες με τα ενεργά μέτωπα

Δείτε τους χάρτες

Πυρκαγιές στην Ελλάδα: Δείτε χάρτες με τα ενεργά μέτωπα
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στη χώρα μας. με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παλεύουν με τις φλόγες.

Παρακάτω ακολουθεί η επιχειρησιακή εικόνα με γεωγραφικό προσδιορισμό των συμβάντων, τα μέσα και το προσωπικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, με κόκκινο είναι οι εν εξελίξει πυρκαγιές, ενώ με κίτρινο είναι αυτές που είναι υπό μερικό έλεγχο, στις οποίες, όμως, απασχολούνται ακόμα δυνάμεις.

Δείτε χάρτες:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ