Πυρκαγιές στην Ελλάδα: Δείτε χάρτες με τα ενεργά μέτωπα
Δείτε τους χάρτες
Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στη χώρα μας. με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παλεύουν με τις φλόγες.
Παρακάτω ακολουθεί η επιχειρησιακή εικόνα με γεωγραφικό προσδιορισμό των συμβάντων, τα μέσα και το προσωπικό.
Συγκεκριμένα, με κόκκινο είναι οι εν εξελίξει πυρκαγιές, ενώ με κίτρινο είναι αυτές που είναι υπό μερικό έλεγχο, στις οποίες, όμως, απασχολούνται ακόμα δυνάμεις.
Δείτε χάρτες:
