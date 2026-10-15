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ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε χρωματοπωλείο στην Τήνο

Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες

Πυρκαγιά σε χρωματοπωλείο στην Τήνο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου σε χρωματοπωλείο στην Τήνο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 7:45.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Τήνου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενους χώρους.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

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