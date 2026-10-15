Πυρκαγιά σε χρωματοπωλείο στην Τήνο

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου σε χρωματοπωλείο στην Τήνο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 7:45.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε χρωματοπωλείο στην #Τήνος. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 15, 2026

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Τήνου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενους χώρους.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.