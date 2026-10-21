Μαζωνάκης: “Οι κατηγορούμενοι γιατροί δεν είναι σκιτζήδες, είναι εγκληματίες” – Τι είπε ο δικηγόρος του τραγουδιστή

Για τον γιατρό της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε ο δικηγόρος του αδικοχαμένου τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λυκούδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε: «Ο γιατρός κάλεσε το ΕΚΑΒ, και απέκρυψε τη μέθη. Κάλεσε τους υπαλλήλους και τους είπε “αν πείτε την αλήθεια είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι”».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχουν αποδυναμωθεί τα στοιχεία για τον γιατρό για να οδηγήσουν σε μια αποφυλάκιση του. Μιλάμε για ισχυρή ενδοφλέβια νάρκωση. Ο συνδυασμός αυτών των φαρμάκων που του έβαλαν οδήγησε στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη».

«Το τεχνολογικό μου επιτελείο έχει πεισθεί για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο περιμένουμε και τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων. Νομίζω δεν έχουν πει ακόμη την πλήρη αλήθεια για το τι συνέβη εκείνη την κρίσιμη ώρα».

«Οι εγκληματικές ενέργειες γίνονται πριν ακόμη ξαπλώσει ο Γιωργος Μαζωνάκης στο κρεβάτι. Μην ξεχνάτε ότι διενεργήθηκε μια παράνομη ιατρική πράξη εκτός νοσοκομείου. Χωρίς τον κατάλληλο μηχανισμό αν συμβεί κάτι. Ο νομοθέτης δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε μην κάνετε τέτοιου είδους πράξεις εκτός νοσοκομείου».

«Κατηγορούνται ότι εγκλημάτησαν. Έκαναν εγκληματικές ενέργειες. Η πράξη αυτή εγκυμονεί κινδύνους. Όταν παίζεις τη ζωή ενός ανθρώπου κορώνα γράμματα είσαι εγκληματίας!!».