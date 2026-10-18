Φωτιά στη Ροδόπη: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Κασσιτερά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή (18/10) σε δασική έκταση στην περιοχή Κασσιτερά Ροδόπης.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμε και ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών με υδροφόρες.