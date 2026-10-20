Πυρκαγιά στο Σπαθί Κέας – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθί στη νήσο Κέα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 11:00.

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Επιχειρούν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας.

Επίσης, κινητοποιήθηκαν δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ προκειμένου να μεταβούν με δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος από το Λαύριο και από την Παλαιά Φώκαια αντίστοιχα .

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη.

Επιπρόσθετα κινητοποιήθηκε ο δήμος Κέας προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.