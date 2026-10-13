Έσβησε η πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο

Έσβησε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου στον Ασπρόπυργο στη Λ. Μεγαρίδος σε χώρο ανακύκλωσης μετάλλων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 13 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 12:00.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενους χώρους.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.