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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης – Στο νοσοκομείο μια γυναίκα

Επιχειρούν 20 πυροσβέστες

Φωτιά στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης – Στο νοσοκομείο μια γυναίκα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:52

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου σε χαμηλή βλάστηση στη περιοχή Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 12 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 15:00.

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Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Πυλαία -Χορτιάτη για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν γυναίκα αγνώστων στοιχείων χωρίς τις αισθήσεις της, η οποία στη συνέχεια ωστόσο επανήλθε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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