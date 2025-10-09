Ψυχικό: Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 43χρονος που επιτέθηκε στην σύζυγο του με πιρούνι

Νέες αποκαλύψεις δείχνουν ότι ο 43χρονος που επιτέθηκε στην 39χρονη έγκυο σύζυγο στο Ψυχικό έχει πολύ βαρύ ποινικό παρελθόν καθώς έχει στο “βιογραφικό” του δεκάδες συλλήψεις για σοβαρά αδικήματα.

Ο 43χρονος, που πέρασε την πόρτα του ανακριτή σήμερα και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, έστειλε την γυναίκα του στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με πιρούνι. Η 39χρονη κινδυνεύει να χάσει την όραση της, ενώ φέρει τραύματα στα χέρια και στο πρόσωπο. Ήδη σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, μετά την ανάκριση του, ο 43χρονος Γεωργιανός έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Δευτέρα.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 43χρονου

Ο 43χρονος είχε κάνει… επάγγελμα της συλλήψεις καθώς έχει απασχολήσει τις αρχές για πολλαπλά αδικήματα που ξεκινούν από οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ μέχρι και επίθεση σε αστυνομικό.

Πιο αναλυτικά, ο 43χρονος αρχίζει να απασχολεί από τις 26 Αυγούστου 2012, όταν συνελήφθη για σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση.

Αφήνεται ελεύθερος και στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 συλλαμβάνεται για κλοπή, καθώς κατηγορήθηκε για εμπλοκή σε κύκλωμα που έκλεβε μοτοσικλέτες. Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ANT1 κάνει «ένα μικρό διάλειμμα» και στις 15 Ιουλίου 2019 συλλαμβάνεται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια οδήγησης.

Έκτοτε, απασχολεί τις αρχές για το γεγονός ότι έπινε και έπιανε το τιμόνι, με ορισμένες συλλήψεις να είναι επεισοδιακές, όπως σε μία που έφτυνε και έβριζε τους αστυνομικούς.

Συγκεκριμένα, συλλαμβάνεται στις 2 Ιανουαρίου 2021 πάλι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια οδήγησης. Το ίδιο συμβαίνει και στις 22 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, όπου συνελήφθη πάλι για τον ίδιο λόγο. Στις 5 Αυγούστου 2021 συλλαμβάνεται για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο, ενώ στις 5 Ιανουαρίου 2023 έγιναν ενέργειες από την αστυνομία για εκούσια νοσηλεία του, εφόσον ο ίδιος υπό την επήρεια αλκοόλ είπε ότι θα αυτοκτονήσει.

Εντούτοις, αφήνεται πάλι ελεύθερος και από το 2023 έως το 2025 συλλαμβάνεται άλλες τρεις φορές για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Η τελευταία του σύλληψη έγινε χθες και αφορά το γεγονός ότι δάγκωσε και τρύπησε εκατοντάδες φορές με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του.

Ψυχικό: «Ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο»

Για το περιστατικό της επίθεσης στην 39χρονη έγκυο με πιρούνι από τον σύζυγό της στο Ψυχικό, από την οποία η γυναίκα κινδυνεύει να χάσει την όρασή της, μίλησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γιαννάκος, μιλώντας στο Action24, είπε: «Έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Η γυναίκα από τη Γεωργία ήρθε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην εφημερία του Αττικού νοσοκομείου. Ήταν αιμόφυρτη, ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο».

«Είπε στους γιατρούς ότι ήταν από τον σύζυγό της χτυπημένη, τα μάτια της ήταν άσχημα. Οι γιατροί ειδοποίησαν την αστυνομία. Νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική με φύλαξη, χθες υποβλήθηκε σε χειρουργεία» πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Η γυναίκα που είναι έγκυος στον τρίτο μήνα «δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της», όπως είπε χθες ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ προσθέτοντας «οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν».

Το μεσημέρι της Τετάρτης ο άνδρας της 39χρονης, ένας 43χρονος επίσης με καταγωγή από τη Γεωργία, εντοπίστηκε και προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα του Ψυχικού και ακολούθως συνελήφθη.

Σύμφωνα με τον γραμματέα του σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο “Αττικόν”, Γιάννη Πλαγιαννάκο, η 39χρονη με καταγωγή από την Γεωργία, φέρει τραύματα σε πολλά σημεία του σώματος της. Έτσι, εκτός από τα χτυπήματα στο πρόσωπο και τα μάτια, η άτυχη γυναίκα έχει και δαγκωματιές στα χέρια.

Κατά την ίδια πηγή, η 39χρονη φέρει χτυπήματα από το πιρούνι και στα χέρια καθώς εκτιμάται ότι προσπάθησε να προστατευτεί από την επίθεση του 43χρονου συζύγου της. Ο κ. Πλαγιαννάκος τόνισε, επίσης, μιλώντας στον Alpha ότι μετά τα χθεσινά χειρουργεία, η 39χρονη «κάπως βλέπει από το αριστερό μάτι αλλά το δεξί είναι ακόμα κλειστό».