Αποκαταστάθηκαν οι γραμμές 100, 166 και 199 – Τι προκάλεσε το πρόβλημα

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών έκτακτης ανάγκης 100, 166 και 199, μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στην τηλεφωνική επικοινωνία με την Άμεση Δράση, το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική.

Οι πολίτες μπορούν πλέον να καλούν ξανά τις αντίστοιχες γραμμές για την εξυπηρέτησή τους.

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Τι προκάλεσε τη δυσλειτουργία

Τα προβλήματα προέκυψαν λόγω εργασιών παρόχου τηλεφωνίας, οι οποίες επηρέασαν την επικοινωνία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η Ελληνική Αστυνομία είχε ενημερώσει τους πολίτες να καλούν προσωρινά στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, εφόσον χρειάζονταν την Άμεση Δράση.

Αντίστοιχη οδηγία είχε εκδώσει και το Πυροσβεστικό Σώμα για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του, δημοσιοποιώντας παράλληλα εναλλακτικά τηλέφωνα των Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων.

Λειτουργούν ξανά και οι τρεις γραμμές

Μετά την αποκατάσταση, η επικοινωνία πραγματοποιείται και πάλι στους αριθμούς:

100: Άμεση Δράση.

Άμεση Δράση. 166: ΕΚΑΒ.

ΕΚΑΒ. 199: Πυροσβεστικό Σώμα.

Η προσωρινή παραπομπή στο 112 είχε δοθεί για την εξυπηρέτηση των πολιτών όσο διαρκούσε η δυσλειτουργία.