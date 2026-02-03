Πρωτοφανές περιστατικό στο τραμ: Νεαροί πετούσαν… συσκευή ερωτικού βοηθήματος σε επιβάτες (βίντεο)

Ο κακός χαμός επικράτησε στο τραμ, όταν ομάδα νεαρών προκάλεσε άρχισε να πετά… συσκευή ερωτικού βοηθήματος από καουτσούκ σε επιβάτες.

Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας στον ΣΚΑΪ, η οποία βρισκόταν μέσα στο βαγόνι, περίπου 10 μαυροφορεμένοι νεαροί μπήκαν στον Σταθμό Ελληνικό στο τραμ και άρχισαν να πετούν να πετούν το ερωτικό βοήθημα ο ένας στον άλλον και μετά να το περιφέρουν ανάμεσα στους επιβάτες.

«Στην αρχή δεν καταλάβαμε τι γίνεται. Ένας σωματώδης, περίπου 17 ετών, φώναζε στον άλλο που ήταν λίγο πιο μακριά να του πετάξει κάτι. Τότε, του πέταξε ένα δ…η από καουτσούκ, ήταν πολύ φοβιστικό γιατί εκείνος το πήρε και μετά το πέταξε σε μία κυρία που καθόταν πίσω από εμένα, η οποία σηκώθηκε και το κλώτσησε και πήγε πάλι στα πόδια του νεαρού» ανέφερε χαρακτηριστικά η αυτόπτης μάρτυρας.

Οι επιβάτες αντέδρασαν έντονα, προειδοποιώντας τους νεαρούς ότι αν δεν ηρεμήσουν θα τους κάνουν μήνυση.