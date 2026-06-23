SOS από το Σωματείο Οδηγών ΣΤΑΣΥ: “Η ανεξέλεγκτη βλάστηση απειλεί την ασφάλεια του Τραμ” (Φωτογραφίες)

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το Σωματείο Οδηγών ΣΤΑΣΥ (Σ.Ο.ΣΤ.), καταγγέλλοντας για ακόμη μία χρονιά σοβαρά ζητήματα ασφάλειας σε πολυσύχναστο σημείο της παραλιακής ζώνης, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης βλάστησης που περιορίζει δραματικά την ορατότητα των οδηγών του Τραμ.

Σε δήλωση-καταγγελία, το Σωματείο επισημαίνει ότι το φαινόμενο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με τους θάμνους να μεγαλώνουν ανεξέλεγκτα και τις παρεμβάσεις να γίνονται μόνο όταν το ίδιο αναδεικνύει το πρόβλημα και προειδοποιεί για τους κινδύνους.

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Όπως τονίζεται, ύστερα από συνεχείς πιέσεις και επαφές με τους αρμόδιους φορείς, ξεκίνησαν εργασίες κοπής των θάμνων, ωστόσο αυτές διακόπηκαν, αφήνοντας πίσω σημεία υψηλής επικινδυνότητας, όπου οι οδηγοί εξακολουθούν να εκτελούν δρομολόγια με περιορισμένη ορατότητα.

Το Σωματείο υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί ένα από τα πιο πολυσύχναστα της παραλιακής ζώνης, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, όταν χιλιάδες λουόμενοι, οικογένειες και παιδιά κατευθύνονται καθημερινά προς την παραλία. Μέσα από τους πυκνούς θάμνους, όπως αναφέρεται, έχουν δημιουργηθεί αυτοσχέδια μονοπάτια, με αποτέλεσμα πεζοί να εμφανίζονται ξαφνικά στις γραμμές του Τραμ, χωρίς οι οδηγοί να έχουν την απαιτούμενη ορατότητα ή τον χρόνο αντίδρασης.

«Δεν μιλάμε για ένα απλό θέμα συντήρησης ή αισθητικής. Πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας που μπορεί να οδηγήσει σε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα με ανυπολόγιστες συνέπειες», επισημαίνει το Σωματείο, τονίζοντας πως δεν θέλει να φτάσει στο σημείο να θρηνήσει ανθρώπινες ζωές εξαιτίας καθυστερήσεων και αδιαφορίας.

Παράλληλα, το Σωματείο Οδηγών ΣΤΑΣΥ αναφέρει ότι εδώ και εβδομάδες βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τη ΣΤΑΣΥ και τον αρμόδιο Δήμο, ασκώντας πιέσεις για την άμεση ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έλαβε, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν ξανά αύριο.

Ο πρόεδρος του Σωματείου, Ιωάννης Τσακιρόπουλος, ξεκαθαρίζει πως στόχος δεν είναι η δικαίωση μέσα από μια τραγωδία, αλλά η πρόληψη πριν να είναι αργά.

«Δεν θέλουμε αύριο να πούμε “σας τα λέγαμε”. Θέλουμε να μιλάμε για πρόληψη και όχι για τραγωδίες», σημειώνει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, στέλνοντας σαφές μήνυμα πως η ασφάλεια επιβατών, πεζών και εργαζομένων δεν μπορεί να περιμένει.

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Τι απαντά η ΣΤΑ.ΣΥ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. είναι αρμόδια για τη συντήρηση του πρασίνου που βρίσκεται εντός των ορίων του τροχιόδρομου του Τραμ. Οι σχετικές εργασίες εκτελούνται από συνεργεία της εταιρείας και εξωτερικούς συνεργάτες σε τακτική, μηνιαία βάση.

Η συντήρηση του πρασίνου εκτός των ορίων του τροχιόδρομου αποτελεί αρμοδιότητα των δήμων από τους οποίους διέρχεται το δίκτυο του Τραμ.

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Η ΣΤΑ.ΣΥ υπενθυμίζει, ότι η διέλευση των πεζών κατά μήκος του δικτύου του Τραμ πρέπει να γίνεται από τα οριοθετημένα σημεία διέλευσης πεζών, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες σημάνσεις. Η διέλευση από άλλα σημεία απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας.