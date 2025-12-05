Αθήνα: Κυκλοφορεί το πρώτο «χριστουγεννιάτικο» τραμ – Λαμπάκια, γιρλάντες και εορταστική διαδρομή

Η Αθήνα τις τελευταίες ημέρες κινείται σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Πρώτα ξεκίνησε με την φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος, ενώ τις εντυπώσεις έχει κλέψει ένα στολισμένο τραμ.

Είκοσι μέρες πριν τα Χριστούγεννα, η γιορτινή περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς δέντρα, αυτοκίνητα και τραμ έχουν στολιστεί με χρώματα και φωτεινές διακοσμήσεις.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της διακόσμησης είναι το «κινητό» στολισμένο τραμ που διασχίζει τη διαδρομή «Πικροδάφνη – Σύνταγμα». Με τα φωτεινά λαμπάκια, τους φιόγκους και τις γιρλάντες του, μαγεύει τους περαστικούς και προσφέρει μια μαγική αίσθηση των εορτών.

Σίγουρα λοιπόν το πιο Χριστουγεννιάτικο τραμ της Ευρώπης βρίσκεται στην Αθήνα, λειτουργεί κανονικά και κλέβει τις εντυπώσεις σε κάθε στάση του.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok φαίνεται το στολισμένο τραμ της γραμμής 6 να εκτελεί το δρομολόγιο του και να πνέει γιορτινό αέρα στους δρόμους.