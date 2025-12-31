Πρωτοχρονιά στους δρόμους για τους αγρότες: Διασπάστηκε το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια

Οι αγρότες θα υποδεχθούν το νέο έτος στα μπλόκα, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων τους.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται τα μπλόκα, ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης που έχει προγραμματιστεί στα Μάλγαρα την Κυριακή (04/01).

Αποχώρησαν αγρότες από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια

Μία ομάδα αγροτών από τη Χαλκιδική διαφωνεί με την πρόταση για διάλογο και αποχώρησε από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Η κυβέρνηση από πλευράς της τονίζει ότι έχουν ικανοποιηθεί αρκετά από τα αιτήματα των αγροτών, με αναφορές σε μειώσεις φόρων, στήριξη στο ενεργειακό κόστος και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, ενώ επισημαίνει ότι η ελευθερία των κινητοποιήσεων δεν μπορεί να παραβιάζει την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών.

Το μπλόκο στη Λάρισα

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στο μπλόκο της εθνικής οδού στη Νίκαια της Λάρισας και θα αλλάξουν τον χρόνο δίπλα στα τρακτέρ τους, μαζί με τις οικογένειες τους, με μουσική και φαγητό.

Η κυκλοφορία δεν διεξάγεται από το συγκεκριμένο σημείο ούτε από τον Ε65, ωστόσο τα οχήματα κινούνται μέσω παρακαμπτήριων οδών, οι οποίες, όπως ξεκαθαρίζουν οι αγρότες, δεν πρόκειται να κλείσουν.

Στα διόδια των Μαλγάρων η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά, χωρίς καθυστερήσεις, ενώ γενικά στην Κεντρική Μακεδονία δεν καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η Ιόνια Οδός δόθηκε στην κυκλοφορία

Μετά από απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων δόθηκε στην κυκλοφορία η Ιόνια Οδός, στο ύψος των διοδίων του Αγγελόκαστρου.

Με απόφαση του αστυνομικού διευθυντή Αιτωλίας, επιτρέπεται, μέχρι νεωτέρας, να διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε μία λωρίδα, ανά κατεύθυνση, με την προϋπόθεση της τοποθέτησης της προβλεπόμενης προειδοποιητικής και ενημερωτικής οδικής σήμανσης.

Πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή στα Μάλγαρα

Στη πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής (04/01) στα Μάλγαρα στρέφεται το ενδιαφέρον, όπου αναμένεται μεγάλη συμμετοχή και ενδεχόμενες αποφάσεις για νέες μορφές κινητοποιήσεων.

Επίσης την παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς θα παραμείνουν ανοιχτοί οι συνοριακοί σταθμοί.