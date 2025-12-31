Αγρότες σε ρήξη: «Έσπασαν» το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, νέα κινητοποίηση στην Τρίγλια

Το πρώτο σημάδι διάσπασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις εμφανίστηκε σήμερα (31/12) στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, μετά από πολλές ημέρες που οι αγρότες παραμένουν στους δρόμους.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το voria.gr, ορισμένοι αγρότες από τη Χαλκιδική αποχώρησαν από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, έπειτα από την ανακοίνωση ότι εκπρόσωποι 14 μπλόκων και τέσσερις αγροτικοί σύλλογοι τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αγρότες που διαφώνησαν με την κατάσταση στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών, πήραν τα τρακτέρ τους και κατευθύνθηκαν στο μπλόκο της Τρίγλιας, καταγγέλλοντας παρασκηνιακές διεργασίες μεταξύ της κυβέρνησης και των οργανωτών του πρώτου μπλόκου.

«Αποφασίσαμε να αποσύρουμε τα τρακτέρ μας από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών. Κάποια μέλη από το μπλόκο έκαναν παρασκηνιακές συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη για υπονόμευση του αγώνα», δήλωσε ο Γιώργος Τσακίρογλου, αγρότης από τη Χαλκιδική.

Όπως ανέφερε, τα τρακτέρ του θα μείνουν έως την Παρασκευή στην Τρίγλια έως ότου ανασυνταχθούν και προχωρήσουν σε νέο μπλόκο.

Παράλληλα ανέφερε ότι οι αγρότες που αποχώρησαν, συντάσσονται με τα λεγόμενα σκληρά μπλόκα και αντιπροσωπεία τους θα συμμετάσχει στην Πανελλαδική Σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα.

«Οι αποφάσεις για να πάμε στον διάλογο είναι μεμονωμένες, χωρίς να ρωτηθούμε», τόνισε ο Γιώργος Τσακίρογλου, καλώντας σε συνέχιση του αγώνα με όλα τα μπλόκα.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών Δημήτρης Τσιλιάς ξεκαθάρισε ότι το μπλόκο στο συγκεκριμένο σημείο παραμένει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανακοίνωσε μάλιστα ότι το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη προκειμένου να αποφασιστεί η ατζέντα του διαλόγου με την κυβέρνηση.