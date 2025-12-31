Μπλόκα αγροτών: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων – Ανοιχτές μία ή δύο λωρίδες σε Κάστρο, Νίκαια και Μάλγαρα

Χωρίς ιδιαίτερα δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς παρά την παρουσία των μπλόκων των αγροτών και τα τρακτέρ που βρίσκονται στο δρόμο.

Οι αγρότες είχαν τονίσει ότι θα διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς ανοίγοντας στους δρόμους στα σημεία που έχουν στηθεί τα μπλόκα. Όπως επισημαίνουν, δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία σε παρακαμπτήριες οδούς, ενώ έχουν λάβει μέτρα ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνστανία Δημογλίδου, στην κυκλοφορία, βοηθά το ότι δεν ήταν τόσο πολλοί όσοι έφυγαν από την Αθήνα τα Χριστούγεννα.

Στο κόμβο της Νίκαιας, οι αγρότες άνοιξαν την αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο, διασφαλίζοντας την ομαλή διέλευση των οχημάτων για τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς. Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως την κατεύθυνση από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι κινούνται προς Αθήνα ακολουθούν παρακαμπτήριες μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ.

Στο Κάστρο Βοιωτίας παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας. Το μέτρο θα ισχύσει έως τη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00.

Η εκτροπή πραγματοποιείται στον ανισόπεδο κόμβο Μαρτίνου, περίπου 8 χιλιόμετρα πριν από το μπλόκο. Προς Αθήνα η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παραδρόμων, ενώ προς Θεσσαλονίκη από μία λωρίδα, με εναλλακτικές διαδρομές μέσω Ανθήλης και Αταλάντης.

Χωρίς προβλήματα διεξάγεται και η κυκλοφορία στο μπλόκο των Μαλγάρων, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας να έχουν δοθεί προς χρήση με τα οχήματα να κινούνται χωρίς καθυστερήσεις.

Στην κυκλοφορία δόθηκε επίσης ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων που βρίσκονταν στο μπλόκο της περιοχής.

Ειδικότερα, με απόφαση του αστυνομικού διευθυντή Αιτωλίας, επιτρέπεται, μέχρι νεωτέρας, να διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε μία λωρίδα, ανά κατεύθυνση, με την προϋπόθεση της τοποθέτησης της προβλεπόμενης προειδοποιητικής και ενημερωτικής οδικής σήμανσης.

Η κατάσταση σε Προμαχώνα και Εύζωνες

Ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα θα παραμείνει ανοιχτός για όλα τα οχήματα τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών Κιλκίς και Πέλλας, η διέλευση από το τελωνείο Ευζώνων θα γίνεται κανονικά την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανήμερα και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους. Στο μπλόκο του Φιλώτα οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, ενώ έχει προγραμματιστεί πρωτοχρονιάτικο γλέντι με τη συμμετοχή τοπικών φορέων.

Οι αγρότες έχουν στείλει προειδοποίηση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά την Πρωτοχρονιά και την κυβέρνηση να προαναγγείλει διαφορετική αντιμετώπιση με πρόστιμα προς τους παραγωγούς αν συνεχίζουν να κλείνουν τους δρόμους.