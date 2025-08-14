Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό – «Ντροπή, κάψατε την Πάτρα» τους φώναξαν πολίτες

Με θυμό και αγανάκτηση υποδέχθηκαν εξαγριωμένοι πολίτες τους κατηγορούμενους για εμπρησμό, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας. Κατά την έξοδό τους από τον εισαγγελέα, πλήθος κόσμου τους αποδοκίμασε φωνάζοντας «ντροπή σας» και «κάψατε την Πάτρα», ενώ δεν έλειψαν οι απειλητικές κινήσεις, οι οποίες περιορίστηκαν χάρη στην άμεση επέμβαση της αστυνομίας.

Πρόκειται για δύο νεαρούς, 19 και 27 ετών, που φέρονται να ευθύνονται για τη φωτιά στα Συχαινά και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Αργότερα, στα δικαστήρια οδηγήθηκε και ένας 25χρονος, κατηγορούμενος για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου.

Οι νεαροί ταυτοποιήθηκαν μέσω φωτογραφιών που τράβηξαν κάτοικοι. Σε μία από τις εικόνες διακρίνεται και το μπουκάλι που, σύμφωνα με μαρτυρία, πέταξαν σε δασική περιοχή, το οποίο έχει σταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Ο 19χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ ο 27χρονος αρχικά αρνήθηκε κάθε εμπλοκή. Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο νεαρός υπέδειξε το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά και εξήγησε τις κινήσεις τους. Στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκε σακίδιο που περιείχε αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη των δύο ανδρών έγινε μετά από ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία αξιοποίησε μαρτυρίες, βίντεο και ανακριτικά στοιχεία για την εξιχνίαση της πυρκαγιάς που ξέσπασε το βράδυ της 12ης Αυγούστου στην περιοχή Συχαινά.