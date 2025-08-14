Στα δικαστήρια της Πάτρας οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τις πυρκαγιές στην Αχαΐα

Στα δικαστήρια της Πάτρας οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρησμό και εμπλοκή στις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την Αχαΐα.

Ο τρίτος κατηγορούμενος αναμένεται να φτάσει στα δικαστήρια στις 17:30, όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των προσαγωγών.

Οι πυρκαγιές στην περιοχή προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, ενώ η γρήγορη και συντονισμένη αντίδραση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατάφερε να περιορίσει την εξάπλωσή τους. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να επιδιώκουν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες και τα αίτια των πυρκαγιών.

Περισσότερα στοιχεία αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.