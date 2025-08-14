Στα δικαστήρια της Πάτρας οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τις πυρκαγιές στην Αχαΐα
Ο τρίτος κατηγορούμενος αναμένεται στις 17:30
Στα δικαστήρια της Πάτρας οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρησμό και εμπλοκή στις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την Αχαΐα.
Ο τρίτος κατηγορούμενος αναμένεται να φτάσει στα δικαστήρια στις 17:30, όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των προσαγωγών.
Οι πυρκαγιές στην περιοχή προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, ενώ η γρήγορη και συντονισμένη αντίδραση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατάφερε να περιορίσει την εξάπλωσή τους. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να επιδιώκουν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες και τα αίτια των πυρκαγιών.
Περισσότερα στοιχεία αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.
