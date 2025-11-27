Όλα έτοιμα για την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου σήμερα στην πλατεία Συντάγματος (βίντεο)

Μέχρι και σκέψεις αναβολής της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου υπήρξαν στον Δήμο Αθηναίων. Αλλά όπως δήλωσε και ο δήμαρχος στο καλημέρα Ελλάδα στον ΑΝΤ1 χθες. «Αν χρειαστεί θα χορέψουμε και στη βροχή…».

Όλο το βράδυ χθες έμπαιναν τα τελευταία στολίδια και οι τελευταίες λεπτομέρειες Για το τελικό αποτέλεσμα του φυσικού δέντρου μήκους 19 m που έχει στηθεί στη μέση της πλατείας Συντάγματος. Στολίδια από χρυσό και κόκκινο θα κοσμούν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η Βασιλίσσης Σοφίας φωταγωγήθηκε και έβαλε τα γιορτινά της κατά μήκος της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόγραμμα φωταγώγησης χριστουγεννιάτικου δέντρου

Σήμερα στις 17:00 αναμένεται να ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις για την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Με αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Big Band του Δήμου Αθηναίων. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου θα κάνει μία γιορτινή «παρέλαση» από το σιντριβάνι της Ερμού στις 18.00, έως την πλατεία Συντάγματος, προσκαλώντας τον κόσμο να ακολουθήσει τη μουσική και να γίνει μέρος της μεγάλης χριστουγεννιάτικης συνάντησης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στις 19.30, θα δώσει το σύνθημα για να φωτιστεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο και να αποκαλυφθεί ο φετινός εορταστικός διάκοσμος της πλατείας.

Ο Πάνος Μουζουράκης θα παρουσιάσει από τις 18.30 έως τις 20.30, ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο live show, ειδικά διαμορφωμένο για τη γιορτινή βραδιά. Με αγαπημένες επιτυχίες, όπως «Μεγαλώνω», «Έπαθα Αγάπη», «Αυτή Είναι Η Ζωή», «Φίλα Με Ακόμα», «Μαντάμ», καθώς και με ιδιαίτερες διασκευές, ο ανατρεπτικός ερμηνευτής και performer υπόσχεται μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα, κέφι και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Παύλος Καλτουρουμίδης – Πλήκτρα, Δημήτρης Καλονάρος – Τύμπανα, Δημήτρης Φροσύνης – Μπάσο, Αλέξανδρος Πουλιάσης – Κιθάρα, Δημήτρης Καραγιάννης – Σαξόφωνο, Διονύσης Κοκόλης – Τρομπέτα και η Παιδική Χορωδία των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου (Διδασκαλία, διεύθυνση: Θωμάς Κοντογεώργης),

Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τον διερμηνέα Πολύβιο Κοσμάτο, ώστε η γιορτινή εμπειρία να είναι πραγματικά συμμετοχική και προσβάσιμη σε όλες και όλους.