Προφυλακίστηκε ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό, “το έκανα, γιατί δεν είχα να φάω” – Τι είπε για τον ISIS

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 32χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τις υποθέσεις των εμπρησμών στον Υμηττό.

Ο κατηγορούμενος έδωσε σύντομη απολογία του ενώπιον του ανακριτή παρουσία διερμηνέα, αλλά χωρίς να συνοδεύεται από δικηγόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παλαιστίνιος ομολόγησε ότι έβαλε τρεις φωτιές, γιατί δεν είχε να φάει. Είπε επίσης κατά πληροφορίες ότι έχει ακουστά τον ISIS, οργάνωση στην οποία προανακριτικά φέρεται να αποδέχθηκε ότι ανήκει.

Νωρίτερα, από το Αυτόφωρο είχε αναβληθεί η δίκη του για τις υποθέσεις των επιθέσεων σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου, μετά από αίτημα του κατηγορούμενου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή και εξύβριση, προκειμένου να κληθούν τα θύματα μετά από αίτημα του κατηγορούμενου.