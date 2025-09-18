Αιγάλεω: Αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη του 32χρονου που συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις και εμπρησμό

Αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη του 32χρονου, που συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω και για εμπρησμό.

Η δίκη αναβλήθηκε μετά από αίτημα του κατηγορούμενου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή και εξύβριση, προκειμένου να κληθούν τα θύματα να καταθέσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κατηγορούμενος, όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο για το κατηγορητήριο, αποδέχθηκε τις πράξεις του.

Μετά την αναβολή της δίκης στο αυτόφωρο, ο 32χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τις υποθέσεις εμπρησμού στον Υμηττό που του αποδίδονται.

Ο κατηγορούμενος, που δηλώνει παλαιστινιακής καταγωγής, υποστήριξε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία πριν φτάσει στην Κω με βάρκα, δηλώνοντας πρόσφυγας πολέμου.

«Είμαι μέλος του ISIS, μου έδωσαν 100 ευρώ για να βάλω τις φωτιές», λέει ο 32χρονος.

Οι αρχές αναφέρουν ότι δεν έχει διαψεύσει εμπλοκή στον εμπρησμό στον Καρέα στις 7 Σεπτεμβρίου.

Μετά από εισήγηση της Πυροσβεστικής, η ΕΥΠ εξετάζει διεξοδικά τους ισχυρισμούς του. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ανέφερε παρουσία διερμηνέα πως δεν δρούσε μόνος, αλλά λάμβανε εντολές από άτομο που μένει στο Παγκράτι, το οποίο του έδινε 100 ευρώ για κάθε φωτιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε ακόμη τρεις μικρότερες φωτιές στον Βύρωνα, οι οποίες δεν πήραν διαστάσεις.

Οι γυναίκες που δέχθηκαν επιθέσεις από τον 32χρονο ζουν σε φόβο και πανικό. Η 58χρονη που μίλησε στο Star είπε: «Θέλω να φύγει από τη χώρα μου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περιέγραψε ότι ο άνδρας την άρπαξε από πίσω ενώ περπατούσε με την κόρη της: «Προσπαθώ να συνέλθω. Προσπαθώ. Πονάει ο λαιμός μου».

Η κόρη της περιέγραψε ότι εκείνος την άρπαξε από το χέρι και έκανε κεφαλοκλείδωμα: «Ήμασταν αγκαζέ πιασμένες, μου έπιασε το αριστερό χέρι και με το δεξί έκανε κεφαλοκλείδωμα και μου γύρισε το λαιμό αριστερά. Έβαλε την ανάσα του στο αυτί μου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κατηγορούμενος συνδέεται με συνολικά τρεις επιθέσεις. Σε μία περίπτωση στόχος του ήταν 14χρονη μαθήτρια, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Μάρτυρες ανέφεραν ότι η ανήλικη, κατά την αναγνώριση, «πηδούσε, έτρεμε, την πέταξε κάτω και την έφτυσε στο στόμα», ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Ο 32χρονος θα απολογηθεί για την υπόθεση εμπρησμού, ενώ παράλληλα θα δικαστεί στο αυτόφωρο για τις τρεις σεξουαλικές επιθέσεις. Το περιστατικό έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία, με τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία και να ερευνούν τόσο τις καταγγελίες για εμπρησμούς όσο και τους ισχυρισμούς του περί σύνδεσης με το ISIS.