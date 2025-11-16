Προ των πυλών «διαδοχικά κύματα» κακοκαιρίας – Σε ποιες περιοχές θα χτυπήσουν

Προ των πυλών φαίνεται να είναι τα επόμενα 24ωρα «διαδοχικά κύματα» κακοκαιρίας που θα πλήξουν κάποιες από τις περιοχές της χώρας.

Μάλιστα, θα υπάρξει και αφρικανική σκόνη που θα είναι αισθητή μέχρι την Παρασκευή. «Θερμές αέριες μάζες έρχονται από τις ακτές της Αφρικής προς την περιοχή μας με τον υδράργυρο να είναι γύρω στους 5-7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Θα πρέπει να σημειώσω ότι αυτό συμπληρώνεται και από τη μεγάλη μεταφορά σκόνης από ασθενή έως μέτρια που θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά και τα νότια τμήματα της χώρας όπως είναι νοτιοδυτικό το ρεύμα. Δεν θα είναι πολύ μεγάλες οι συγκεντρώσεις, αλλά η σκόνη θα κάνει αισθητή την παρουσία της μέχρι και την Παρασκευή» ανέφερε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς για να προσθέσει:

«Εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε από πλευράς καιρικών φαινομένων είναι ότι την Τρίτη και την Τετάρτη, ένα βαρομετρικό χαμηλό, που έρχεται προς την περιοχή μας, επηρεάζει αρκετά τη βορειοδυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο με μεγάλα ύψη βροχής. Χρειάζεται προσοχή. Πιστεύω ότι την Τρίτη και την Τετάρτη αυτές οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο αν και θα βρέξει λιγότερο στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας».

H πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη Θράκη και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι, από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 στο Ιόνιο 6 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν στα Δωδεκάνησα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.