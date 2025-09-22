Πρέβεζα: Έκρηξη σε πολυκατοικία – Ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα (Φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Δευτέρας 22/9 καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Πρέβεζα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Prevezatoday η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Προφήτη Ηλία, μετά από έκρηξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχαν οι ένοικοι στο διαμέρισμα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας κινητοποιήθηκε άμεσα και επιχειρεί στο σημείο, καταβάλλοντας προσπάθειες να προσεγγίσει την εστία της φωτιάς και να περιορίσει τις φλόγες, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος επέκτασης σε άλλα διαμερίσματα.