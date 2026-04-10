Πώς θα μεταφερθεί το Άγιος Φως από τα Ιεροσόλυμα – Τι ώρα θα φτάσει στην Αθήνα

Όλα έτοιμα είναι για την μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα από τον Πανάγιο Τάφο, με τα μέτρα ασφαλείας για την ελληνική αποστολή που θα μεταβεί στα Ιεροσόλυμα το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου 11 Απριλίου να είναι “δρακόντεια”.

Συγκεκριμένα, η τριμελής αποστολή θα αναχωρήσει από τη στρατιωτική βάση της Ελευσίνας με κυβερνητικό αεροσκάφος, με προορισμό το Τελ Αβίβ, ενώ στη συνέχεια θα μετακινηθεί οδικώς προς τα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός.

Το πλήρωμα θα παραμείνει στο αεροδρόμιο έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία και επιστρέψει η αποστολή στο αεροσκάφος, ώστε να ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής.

Κατά την τελετή αφής στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως θα βρίσκονται ο Πατριάρχης μαζί με 15 κληρικούς του Παναγίου Τάφου.

Εκ μέρους της Ελλάδας θα παρευρεθεί ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, που θα παραλάβει ο ίδιος το Άγιο Φως από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’, με σκοπό τη μεταφορά του στην ελληνική επικράτεια.

Τα δρομολόγια

Η άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα υπολογίζεται για το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Συγκεκριμένα, το Άγιο Φως θα φτάσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας περίπου στις 19:00 από τα Ιεροσόλυμα, με μέριμνα της ελληνικής κυβέρνησης, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί, μέσω προγραμματισμένων και έκτακτων ειδικών πτήσεων, αλλά και οδικώς σε κάθε γωνιά της χώρας.

Τα αεροσκάφη της Sky Express θα μεταφέρουν το Άγιο Φως ως εξής:

Πτήση – Δρομολόγιο – Ώρα

-GQ294 Αθήνα – Αλεξανδρούπολη 20:30 – 21:45

-GQ216 Αθήνα – Ηράκλειο 20:55 – 21:45

-GQ274 Αθήνα – Κέρκυρα 20:30 – 21:35

-GQ256 Αθήνα – Χανιά 21:10 – 22:05

-GQ304 Αθήνα – Μυτιλήνη 20:15 – 21:20

-GQ284 Αθήνα – Ρόδος 20:35 – 21:35

-GQ356 Αθήνα – Σαντορίνη 20:20 – 21:15

Αντίστοιχα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των τακτικών και έκτακτων πτήσεων των εταιρειών Aegean και Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός διαμορφώνεται ως εξής:

Δρομολόγιο / Πτήση / Ώρα

-Αθήνα – Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 – 20:50

-Αθήνα – Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 – 21:05

-Αθήνα – Ιωάννινα Α3 166 20:10 – 21:25

-Αθήνα – Μύκονος “ΟΑ 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:15

-Αθήνα – Λήμνος Α3 266 19:50 – 20:50

-Αθήνα – Σάμος “ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:30

-Σάμος – Κως “ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 20:50 – 21:30

-Αθήνα – Χίος Α3 278 20:35 – 21:25

-Αθήνα – Καβάλα Α3 154 20:00 – 21:15

-Αθήνα – Βόλος “ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:40

-Βόλος – Κεφαλονιά “ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 21:00 – 21:50

