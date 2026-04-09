Άγιο Φως: Το σχέδιο μεταφοράς από τα Ιεροσόλυμα σε όλη την Ελλάδα – Τι ώρα αναμένεται στην Αθήνα

Το σχέδιο με το οποίο θα μεταφερθεί το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα στην Αθήνα και από εκεί σε όλη την Ελλάδα περιέγραψε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Όπως τόνισε ο κ. Λοβέρδος, η απόφαση της κυβέρνησης ήταν ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός ακόμα και σε συνθήκες πολέμου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου θα αναχωρήσει ειδική πτήση με προορισμό το Τελ Αβίβ, ενώ από εκεί η ελληνική αποστολή θα μεταφερθεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ. «Μετά την αφή του Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ, ο Πατριάρχης θα μου παραδώσει σε μια σύντομη τελετή το Άγιο Φως», ανέφερε ο ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η αποστολή από την Ιερουσαλήμ θα γυρίσει στο Τελ Αβίβ και θα επιστρέψει στην Αθήνα με το κυβερνητικό αεροσκάφος.

Ο Γιάννης Λοβέρδος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα βρίσκονται κατά τις 19:00 στην Αθήνα για να προλάβουν και οι αεροπορικές εταιρείες να βρεθούν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, ώστε τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου όλοι οι Έλληνες να έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν αυτή τη μεγάλη γιορτή».

Τα αεροσκάφη της Sky Express θα μεταφέρουν το Άγιο Φως ως εξής:

Πτήση – Δρομολόγιο – Ώρα

-GQ294 Αθήνα – Αλεξανδρούπολη 20:30 – 21:45

-GQ216 Αθήνα – Ηράκλειο 20:55 – 21:45

-GQ274 Αθήνα – Κέρκυρα 20:30 – 21:35

-GQ256 Αθήνα – Χανιά 21:10 – 22:05

-GQ304 Αθήνα – Μυτιλήνη 20:15 – 21:20

-GQ284 Αθήνα – Ρόδος 20:35 – 21:35

-GQ356 Αθήνα – Σαντορίνη 20:20 – 21:15

Αντίστοιχα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των τακτικών και έκτακτων πτήσεων της Aegean και της Olympic Air διαμορφώνεται ως εξής:

Δρομολόγιο / Πτήση / Ώρα

-Αθήνα – Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 – 20:50

-Αθήνα – Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 – 21:05

-Αθήνα – Ιωάννινα Α3 166 20:10 – 21:25

-Αθήνα – Μύκονος “ΟΑ 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:15

-Αθήνα – Λήμνος Α3 266 19:50 – 20:50

-Αθήνα – Σάμος “ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:30

-Σάμος – Κως “ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 20:50 – 21:30

-Αθήνα – Χίος Α3 278 20:35 – 21:25

-Αθήνα – Καβάλα Α3 154 20:00 – 21:15

-Αθήνα – Βόλος “ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:40

-Βόλος – Κεφαλονιά “ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 21:00 – 21:50