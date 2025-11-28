Κακοκαιρία Adel: Μέχρι το μεσημέρι τα έντονα φαινόμενα στην Αττική, πλημμύρισαν δρόμοι, έκλεισαν σχολεία – Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Στο έλεος της κακοκαιρίας Adel θα συνεχίσει να βρίσκεται και σήμερα Παρασκευή 28/11 η χώρα, με την ΕΜΥ να επικαιροποιεί το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η “κόκκινη” προειδοποίηση παραμένει σε ισχύ, καθώς τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, ενώ τα έντονα φαινόμενα στην Αττική θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι.

Από τα ξημερώματα, σφοδρές βροχές, κεραυνοί και χαλαζοπτώσεις πλήττουν την πρωτεύουσα. Λόγω των έντονων φαινομένων, πλημμύρισαν αρκετοί δρόμοι, ενώ ορισμένοι δήμοι αποφάσισαν να κλείσουν τα σχολεία για λόγους ασφαλείας.

Επίσης, οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους, η κίνηση από νωρίς το πρωί είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Νωρίτερα, λόγω συσσώρευσης υδάτων, η Τροχαία διέκοψε κυκλοφορία στην Πειραιώς από Πέτρου Ράλλη μέχρι Χαμοστέρνας, με κατεύθυνση προς Αθήνα, αλλά λίγο μετά άνοιξε και πάλι.

Επίσης, σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων, ενώ η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, μετατράπηκε σε ποτάμι.

Χαλαζόπτωση στο Σύνταγμα:

Η λεωφόρος Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας:

Εν τω μεταξύ, στον δήμο Πεντέλης αποφασίστηκε λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά για σήμερα Παρασκευή.

Ανάλογη απόφαση πήρε και ο δήμος Διονύσου «καθώς οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις δημιουργούν ζήτημα ασφάλειας για τα παιδιά που αυλίζονται κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος». Αντίθετα, στον ίδιο δήμο θα λειτουργήσουν κανονικά οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί.

Κακοκαιρία Adel: Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 6 που εκδόθηκε την Τρίτη (25-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα συνεχίζει να επηρεάζει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο (29-11-25) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα