Η κακοκαιρία Adel χτυπά και την Αττική με σφοδρές καταιγίδες και χαλάζι – “Ποτάμια” οι δρόμοι (βίντεο)

Η κακοκαιρία Adel σαρώνει σήμερα Παρασκευή 28/11 μεγάλο μέρος της χώρας, μεταξύ των οποίων και την Αττική, με την Πολιτική Προστασία να είναι έχει τεθεί σε “κόκκινο συναγερμό”.

Από τα ξημερώματα, η Αττική πλήττεται από σφοδρές καταιγίδες που συνοδεύονται από πολλούς κεραυνούς, ενώ λίγο πριν τις 7 το πρωί σε αρκετές περιοχές, ιδίως στο κέντρο της Αθήνας και στα Βόρεια Προάστια, έπεσε χαλάζι.

Χαλαζόπτωση στο Σύνταγμα:

Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, πολλοί δρόμοι του λεκανοπεδίου έχουν μετατραπεί σε “ποτάμια”, με αποτέλεσμα από πολύ νωρίς το πρωί να παρατηρείται αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Μάλιστα, λόγω συσσώρευσης υδάτων, λίγο μετά τις 7 το πρωί η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Πειραιώς, από τη συμβολή της με την οδό Πέτρου Ράλλη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Χαμοστέρνας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στις 8:00 η Πειραιώς άνοιξε και πάλι.

Η λεωφόρος Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας:

Η κίνηση στους δρόμους στις 7 το πρωί:

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, τα φαινόμενα στην Αττική αναμένεται να σταματήσουν από αργά το απόγευμα.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στα social media,τονίζει πως ο πυρήνας των καταιγίδων που σφυροκοπά την Αττική, θα διαρκέσει συνολικά 1 ώρα.

«Ο ισχυρός πυρήνας των καταιγίδων που επηρεάζει την Αττική παρότι παρουσιάζει μικρή εξασθένηση, συνεχίζει να τροφοδοτείται από τον Σαρωνικό. Η προσοχή μας για μια ώρα ακόμη παρά την εξασθένηση», γράφει στην ανάρτησή του.

Κακοκαιρία Adel: 4 περιοχές στο κόκκινο, το κρίσιμο 12ωρο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν ήδη τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τις Σποράδες, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα επεκτείνονται στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες.

Προς το βράδυ, το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Ισχυρές χαλαζοπτώσεις καταγράφονται στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά και σε περιοχές της Αττικής, σε ορισμένες περιπτώσεις με χαλάζι μεγάλου μεγέθους.