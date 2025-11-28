Κακοκαιρία Adel: Ποια σχολεία είναι κλειστά σήμερα στην Αττική

Στην απόφαση αναστολής λειτουργίας σχολείων για λόγους ασφάλειας προχώρησαν αρκετοί δήμοι της χώρας λόγω της κακοκαιρίας Adel, που συνεχίζει να σαρώνει με ισχυρές καταιγίδες, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών.

Το πρωί της Παρασκευής 28/11, τα σχολεία σε Διόνυσο, Πεντέλη και Σπάτα αποφασίστηκε να κλείσουν εσπευσμένα, με γονείς να επιστρέφουν να πάρουν τους μαθητές.

Σε πρωινή ενημέρωσή του ο δήμος Πεντέλης αναφέρει: «Έκτακτη ανακοίνωση Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών τα σχολεία του Δήμου Πεντέλης θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου».

Προσωρινή μη λειτουργία σχολικών μονάδων στα Σπάτα λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης. 1ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

2ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

5ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων

Γυμνάσιο Σπάτων

Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει ότι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά σήμερα.

Αντίθετα, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστές, καθώς οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις δημιουργούν ζήτημα ασφάλειας για τα παιδιά που αυλίζονται κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι ολισθηρότητας και ατυχημάτων στους αύλειους χώρους.

Χίος – Κλειστό το 3ο Γυμνάσιο Χίου

Με απόφαση του δημάρχου Χίου, το 3ο Γυμνάσιο Χίου θα παραμείνει κλειστό, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως μέσω Webex.

Η απόφαση ήρθε μετά από:

πρόβλεψη για έντονα καιρικά φαινόμενα

καταγγελία του Συλλόγου Γονέων για εισροή υδάτων στο σχολικό κτήριο την προηγούμενη ημέρα

ανάγκη άμεσης προστασίας μαθητών και προσωπικού

Ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής υπέγραψε την απόφαση αργά το βράδυ της Πέμπτης 27/11, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «η αποφυγή ατυχημάτων και η διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών».

Δήμος Ευρώτα – Κλειστά όλα τα σχολεία

Ο Δήμος Ευρώτα ανακοίνωσε γενική αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του ΕΕΕΕΚ Ευρώτα.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και με στόχο:

την ασφάλεια μαθητών,

την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη μετακίνηση,

την προστασία εκπαιδευτικών και γονέων.

Ισχύει για:

Νηπιαγωγεία

Δημοτικά

Γυμνάσια

Λύκεια

Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

ΕΕΕΕΚ Ευρώτα

Kλειστά σχολεία στο Κιλκίς

Σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον Δήμο θα παραμείνουν κλειστά λόγω του εορτασμού των Πολιούχων και Προστατών «Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων». Η τοπική αργία αφορά όλες τις εκπαιδευτικές δομές, από τους παιδικούς σταθμούς έως και τα λύκεια, προσφέροντας στους μαθητές μια εμβόλιμη τριήμερη ανάπαυλα πριν την επιστροφή τους στις τάξεις τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Η απόφαση του Δήμου προβλέπει ότι:

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η αργία αφορά επίσης Νηπιαγωγεία, Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και κάθε δομή που λειτουργεί υπό τη δημοτική ομπρέλα.

Τα μαθήματα θα ξαναρχίσουν κανονικά τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Η καθιερωμένη εορτή προς τιμήν των τοπικών Αγίων αποτελεί σημαντικό θεσμό για την περιοχή, με πλήθος θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων να πλαισιώνουν την ημέρα.