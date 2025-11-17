Πολυτεχνείο: Σε εξέλιξη η πορεία και στη Θεσσαλονίκη (Βίντεο-Φωτογραφίες)
Οι κινητοποιήσεις των πολιτών
Ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας 17/11 η πορεία στη Θεσσαλονίκη για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Thesspost.gr φοιτητές, μέλη σωματείων, εργαζόμενοι αλλά, ηλικιωμένοι και οικογενειες με παιδιά κινούνται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Στην κεφαλή της πορείας βρισκεται το μπλοκ του Συλλόγου Φυλακισθεντων και Εξορισθέντων Αντοστασιακων 1967-1974.
