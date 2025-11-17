Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Πολυτεχνείο: Σε εξέλιξη η πορεία και στη Θεσσαλονίκη (Βίντεο-Φωτογραφίες)

Ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας 17/11 η πορεία στη Θεσσαλονίκη για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Thesspost.gr φοιτητές, μέλη σωματείων, εργαζόμενοι αλλά, ηλικιωμένοι και οικογενειες με παιδιά κινούνται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Στην κεφαλή της πορείας βρισκεται το μπλοκ του Συλλόγου Φυλακισθεντων και Εξορισθέντων Αντοστασιακων 1967-1974.

