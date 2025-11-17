Πολυτεχνείο: Πλήθος κόσμου στους δρόμους για την 52η επέτειο της εξέγερσης (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Με τη συγκέντρωση έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία ολοκληρώθηκε η πορεία των φοιτητικών συλλόγων και των οργανώσεων της νεολαίας προς τιμήν της επετείου της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη στο Πολυτεχνείο.

Λίγο μετά τις 18.15, τα πρώτα τμήματα της πορείας έφθασαν έξω από το κτήριο της πρεσβείας. Οι ομάδες περιφρούρησης του κάθε μπλοκ σχημάτισαν μια γραμμή μπροστά από τις γραμμές των αστυνομικών, που ήσαν παρατεταγμένοι για τη φύλαξη της πρεσβείας.

Πίσω τους συντάχθηκε ο κορμός της κάθε ομάδας των φοιτητικών συλλόγων και των οργανώσεων με υψωμένα τα πανό και φωνάζοντας συνθήματα.

Η διοργάνωση της πορείας έκλεισε λίγο μετά τις 19.30 με την πυκνή και μαζική συγκέντρωση του ΚΚΕ, στην κεφαλή της οποίας της βρισκόταν ο ΓΓ του Κόμματος Δ.Κουτσούμπας. Το ΚΚΕ άπλωσε ένα μακρύ πανό με συνθήματα στο κράσπεδο του δρόμου μπροστά από την πρεσβεία.

ΕΛΑΣ: 43 προσαγωγές, εκ των οποίων 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις

Σε 43 προσαγωγές, εκ των οποίων 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων που πραγματοποίησε, πριν και κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Μέχρι λίγο μετά το μεσημέρι είχαν γίνει συνολικά 1.072 έλεγχοι.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, από τους 11 συλληφθέντες ο ένας είχε πάνω του ένα σφυρί και μικροποσότητα ναρκωτικών ενώ οι υπόλοιποι 10 κρατήθηκαν για κατοχή αντικειμένων, όχι ιδιαίτερης σημασίας, αλλά επειδή θεωρήθηκε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επεισοδίων.

Πολυτεχνείο: Το χρονικό των κινητοποιήσεων

Οι πόρτες του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων έκλεισαν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι (13:00). Μετά τις καθιερωμένες ομιλίες για την επέτειο της φοιτητικής και παλλαϊκής εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, ξεκίνησε στις 14:30 η καθιερωμένη πορεία για το Πολυτεχνείο προς την αμερικανική πρεσβεία. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Η αιματοβαμμένη σημαία-σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα ξεκίνησε, μετά τις ομιλίες και την εκκίνηση των πρώτων ομάδων που βρίσκονταν έξω από το Πολυτεχνείο, για να ενωθεί με τον κύριο κορμό της πορείας.

Αμέσως μετά την έξοδο της σημαίας από τον χώρο του ιστορικού κτιρίου οι οργανώσεις των φοιτητών κι οι νεολαίες των κομμάτων, με τα πανό τους και συνθήματα, κινήθηκαν από τα διαφορετικά σημεία συγκέντρωσης τους στο κέντρο της Αθήνας.

Μια συμβολική στάση μπροστά στο άτυπο μνημείο στο Σύνταγμα όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών έκανε το μπλοκ που μετέφερε την ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου. Μπροστά από τη Λέσχη Αξιωματικών συμμετέχοντες στο μπλοκ έστρωσαν κόκκινα γαρύφαλλα μπροστά από τη διέλευση της σημαίας.

Φτάνοντας στην πρεσβεία, οι διαδηλωτές φώναξαν επίκαιρα της επετείου συνθήματα και μετά ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του Πολυτεχνείου έψαλλαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Στη συνέχεια, κάλυψαν εκ νέου τη σημαία και αποχώρησαν.

Κοσμοσυρροή από το πρωί στο Πολυτεχνείο

Οικογένειες με παιδιά, καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων, επισκέπτονταν από νωρίς το πρωί το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πατησίων, αποτίοντας φόρο τιμής στους φοιτητές που αντιστάθηκαν στη δικτατορία τον Νοέμβριο του 1973.