Πολυτεχνείο: Περίπου 23.000 πολίτες συμμετείχαν στη μεγάλη πορεία σύμφωνα με την ΕΛΑΣ – 13 συλλήψεις και 35 προσαγωγές

Πλήθος κόσμου βρέθηκαν τη Δευτέρα 17/11 στους δρόμους της Αθήνας προκειμένου να συμμετέχουν στη μεγάλη πορεία για τη 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας μετά την ολοκλήρωση της πορείας το βράδυ της Δευτέρας 17/11 περίπου 23.000 πολίτες έδωσαν το παρών στις συγκεντρώσεις και στις πορείες στο κέντρο της Αθήνας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας με εκτιμώμενη συμμετοχή περίπου -23.000- πολιτών.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής εκπόνησε και εφάρμοσε ένα σύγχρονο και ευέλικτο επιχειρησιακό σχέδιο, με στόχο τη διασφάλιση συνθηκών πλήρους προστασίας και ομαλής διεξαγωγής των εκδηλώσεων, τόσο για τη διευκόλυνση της ασφαλούς συμμετοχής των πολιτών όσο και για την προστασία των εγκαταστάσεων και της κοινωνικοοικονομικής ζωής της πόλης.

Οι συναθροίσεις και πορείες που έλαβαν χώρα στους οδικούς άξονες Σταδίου, Πανεπιστημίου και Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα περιβάλλον ειρηνικής συνύπαρξης χωρίς την πρόκληση επεισοδίων και ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Η αποχώρηση των συμμετεχόντων διεξήχθη ομαλά μέσω της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και λοιπών οδικών αξόνων.

Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων, οι αστυνομικές δυνάμεις προέβησαν σε -48- προσαγωγές πριν και κατά τη διάρκεια της πορείας, εκ των οποίων -13- άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η γενική εικόνα των εκδηλώσεων χαρακτηρίστηκε από ηρεμία και ομαλότητα, με την απουσία εντάσεων να ενισχύει την απρόσκοπτη συμμετοχή των πολιτών στην επετειακή πορεία.

Δείτε τις εικόνες

Πολυτεχνείο: Το χρονικό των κινητοποιήσεων

Οι πόρτες του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων έκλεισαν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι (13:00). Μετά τις καθιερωμένες ομιλίες για την επέτειο της φοιτητικής και παλλαϊκής εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, ξεκίνησε στις 14:30 η καθιερωμένη πορεία για το Πολυτεχνείο προς την αμερικανική πρεσβεία. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Η αιματοβαμμένη σημαία-σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα ξεκίνησε, μετά τις ομιλίες και την εκκίνηση των πρώτων ομάδων που βρίσκονταν έξω από το Πολυτεχνείο, για να ενωθεί με τον κύριο κορμό της πορείας.

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Αμέσως μετά την έξοδο της σημαίας από τον χώρο του ιστορικού κτιρίου οι οργανώσεις των φοιτητών κι οι νεολαίες των κομμάτων, με τα πανό τους και συνθήματα, κινήθηκαν από τα διαφορετικά σημεία συγκέντρωσης τους στο κέντρο της Αθήνας.

Μια συμβολική στάση μπροστά στο άτυπο μνημείο στο Σύνταγμα όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών έκανε το μπλοκ που μετέφερε την ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου. Μπροστά από τη Λέσχη Αξιωματικών συμμετέχοντες στο μπλοκ έστρωσαν κόκκινα γαρύφαλλα μπροστά από τη διέλευση της σημαίας.

Φτάνοντας στην πρεσβεία, οι διαδηλωτές φώναξαν επίκαιρα της επετείου συνθήματα και μετά ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του Πολυτεχνείου έψαλλαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Στη συνέχεια, κάλυψαν εκ νέου τη σημαία και αποχώρησαν.

Κοσμοσυρροή από το πρωί στο Πολυτεχνείο

Οικογένειες με παιδιά, καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων, επισκέπτονταν από νωρίς το πρωί το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πατησίων, αποτίοντας φόρο τιμής στους φοιτητές που αντιστάθηκαν στη δικτατορία τον Νοέμβριο του 1973.