Το ελληνικό FBI “ξεδόντιασε” μεγάλο κύκλωμα λαθραίων καπνικών προϊόντων – 25 συλλήψεις σε Αττική, Βοιωτία

Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα Παρασκευή 6/2 μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI σε διάφορες περιοχές της χώρας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και την πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Η έρευνα διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικης, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερινής.

Μάλιστα, έγιναν ταυτόχρονες έρευνες σε δέκα αποθήκες καθώς και σε εργοστάσιο παραγωγής παράνομων καπνικών προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, χρήματα, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 25 άτομα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, οι 19 συλλήψεις έγιναν στην Αττική και οι έξι στη Βοιωτία.

Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.