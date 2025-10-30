Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: «Θα σε ξεκοιλιάσω» – Τρόμος για γυναίκα μετά από καρτέρι έξω από το σπίτι της από τον 51χρονο πρώην σύζυγό της

Κατήγγειλε τις απειλές που δέχθηκε

Τον τρόμο βίωσε μια γυναίκα όταν ο 51χρονος πρώην σύζυγός της έστησε καρτέρι έξω από το σπίτι της στο Πήλιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το gegonota.news ο χωρισμός τους ήρθε τον περασμένο Μάιο, με τον 51χρονο να παίρνει τηλέφωνο τη γυναίκα στις 28 Οκτωβρίου γύρω στις 9 το βράδυ, όπου την απείλησε πως θα τη «ξεκοιλιάσει» όταν επιστρέψει.

Η γυναίκα του δήλωσε ότι θα τον καταγγείλει στην αστυνομία και εκείνος συμφώνησε να πάνε μαζί στο Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου στις Μηλιές, αλλά τελικά προσήλθε μόνος, ομολόγησε τις πράξεις του και συνελήφθη.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, με όρο μη προσέγγισης σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την παθούσα, ενώ η έφεση διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.

ΕΛΛΑΔΑ

