Πετρούπολη: 43χρονος αρχικελευστής του Λιμενικού προμηθευόταν ναρκωτικά από 49χρονο dealer – Τον «ξεσκέπασε» ένα email

Ένα e-mail που έφτασε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, στάθηκε η αφορμή να αποκαλυφθεί η δράση ενός αρχικελευστή του λιμενικού σώματος, που προμηθευόταν ποσότητες ηρωίνης από έναν 49χρονο dealer που είχε μετατρέψει το πατρικό του σπίτι στην Πετρούπολη σε «καβάτζα» αποθήκευσης ναρκωτικών.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών, ο αρχικελευστής, ηλικίας 43 ετών, επισκεπτόταν σε καθημερινή σχεδόν βάση το σπίτι του διακινητή ναρκωτικών, παραλάμβανε τα ναρκωτικά και στην συνέχεια μετέβαινε στην υπηρεσία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα το σπίτι του dealer τέθηκε υπό επιτήρηση και διαπιστώθηκε πως ο 49χρονος, διατηρούσε…24ωρο «mini market» διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία είτε διακινούσε χέρι με χέρι στο δρόμο, είτε άφηνε φιξάκια με ηρωίνη κάτω από την σέλα της μοτοσυκλέτας του με τους χρήστες να τα παραλαμβάνουν, αφού άφηναν το προσυμφωνημένο αντίτιμο.

Η άρση απορρήτου και οι «μπλούζες»

Από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου των επικοινωνιών, τα στελέχη των «Αδιάφθορων» της αστυνομίας, διαπίστωσαν πως ο 49χρονος dealer είχε τακτικό πελατολόγιο και απέφευγε να αναφέρει λεπτομέρειες για τις αγοραπωλησίες, αναφέροντας μόνο την ηρωίνη ως «μπλούζα» .

Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως από την 1η Νοεμβρίου έως και τις 2 Δεκεμβρίου ο 49χρονος είχε πραγματοποιήσει 14 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, εκ των οποίων οι 8 στο στέλεχος του λιμενικού.

Το πρωί της Τρίτης (2/12) αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον λιμενικό, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν δυο φιξάκια ηρωίνης, ενώ όταν προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν τον dealer, εκείνος στην θέα των αστυνομικών, κατάπιε άγνωστη ποσότητα ναρκωτικής ουσίας που κρατούσε στο χέρι του, προκειμένου να μη βρεθεί στην κατοχή.

Προσπάθησε να διαφύγει πεζός και μάλιστα επιτέθηκε κατά των αστυνομικών, οι οποίοι κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 49χρονου διακινητή ναρκωτικών, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν, μια ζυγαριά ακριβείας με εμφανή υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας, μια νάιλον συσκευασία με ηρωίνη βάρους 0,52 γραμμαρίων, ένα ξύλινο κουτί με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 2,9γραμμαρίων και 3 ηρεμιστικά χάπια.

Στο σπίτι του αρχικελευστή του λιμενικού, οι αστυνομικοί εντόπισαν 0,26 γραμμάρια ηρωίνης και 10,37 γραμμάρια κάνναβης.